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Hacıosmanoğlu Ceferin’le buluştu
UEFA Süper Kupa müsabakasını takip etmek üzere Polonya'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi. Toplantıda UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, TFF Başkanlığı'na seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nu bir kez daha tebrik ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi.
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