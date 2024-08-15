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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 15 Ağustos bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 15 Ağustos Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 08:01
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 15 Ağustos bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Ağustos Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

15 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu

19:00 Rapid Wien - Trabzonspor (ASPOR)

19:00 Lincoln Red Imps - Dinamo Minsk

20:00 Viktoria Plzen - Kryvbas KR

20:00 Elfsborg - Rijeka

21:00 Cercle Brugge - Molde

21:15 Ajax - Panathinaikos

21:30 Lugano - FK Partizan

21:30 Maccabi Tel Aviv - FK Panevezys

21:30 Servette - Sporting Braga

22:00 Shamrock Rovers - Celje

22:00 Borac Banja Luka - KI Klaksvik

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 3. Eleme Turu

19:00 FC Flora Tallinn - Vikingur R.

19:00 Sabah - St Patricks

19:00 Legia Warszawa - Brondby

19:00 Pyunik - Ordabasy Shymkent

19:30 Zira - Osijek

20:00 Tromsö - Kilmarnock

20:00 Pafos FC - CSKA 1948 Sofia

20:00 Banik Ostrava - Kopenhag

20:00 CFR Cluj - Maccabi Petah Tikva

20:00 Djurgarden - Ilves Tampere

20:00 Brann - St. Mirren

20:00 Hapoel Beer Sheva - Mlada Boleslav

20:00 FC Sheriff - Olimpija Ljubljana

20:30 AEK Atina - Noah

20:45 Başakşehir FK - FC Iberia 1999 (TRT SPOR)

21:00 Zrinjski Mostar - Botev Plovdiv

21:00 Vojvodina - Maribor (TV 8,5)

21:00 Drita - Auda

21:30 Wisla Krakow - Spartak Trnava

21:30 Slask Wroclaw - St. Gallen

21:30 Gent - Silkeborg IF

22:00 Larne FC - Ballkani

22:00 Puskas FC - FC Ararat-Armenia

22:00 Hajduk Split - Ruzomberok

22:00 Decic Tuzi - HJK Helsinki

22:15 Vitoria Guimaraes - Zürich

İspanya - LaLiga

20:00 Athletic Bilbao - Getafe (Exxen, S Sport, S Sport Plus)

22:30 Real Betis - Girona (Exxen, S Sport, S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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