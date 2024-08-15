BUGÜNKÜ MAÇLAR - 15 Ağustos bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Ağustos Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
15 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu
19:00 Rapid Wien - Trabzonspor (ASPOR)
19:00 Lincoln Red Imps - Dinamo Minsk
20:00 Viktoria Plzen - Kryvbas KR
21:00 Cercle Brugge - Molde
21:15 Ajax - Panathinaikos
21:30 Lugano - FK Partizan
21:30 Maccabi Tel Aviv - FK Panevezys
21:30 Servette - Sporting Braga
22:00 Shamrock Rovers - Celje
22:00 Borac Banja Luka - KI Klaksvik
UEFA Avrupa Konferans Ligi - 3. Eleme Turu
19:00 FC Flora Tallinn - Vikingur R.
19:00 Sabah - St Patricks
19:00 Legia Warszawa - Brondby
19:00 Pyunik - Ordabasy Shymkent
19:30 Zira - Osijek
20:00 Tromsö - Kilmarnock
20:00 Pafos FC - CSKA 1948 Sofia
20:00 Banik Ostrava - Kopenhag
20:00 CFR Cluj - Maccabi Petah Tikva
20:00 Djurgarden - Ilves Tampere
20:00 Brann - St. Mirren
20:00 Hapoel Beer Sheva - Mlada Boleslav
20:00 FC Sheriff - Olimpija Ljubljana
20:30 AEK Atina - Noah
20:45 Başakşehir FK - FC Iberia 1999 (TRT SPOR)
21:00 Zrinjski Mostar - Botev Plovdiv
21:00 Vojvodina - Maribor (TV 8,5)
21:00 Drita - Auda
21:30 Wisla Krakow - Spartak Trnava
21:30 Slask Wroclaw - St. Gallen
21:30 Gent - Silkeborg IF
22:00 Larne FC - Ballkani
22:00 Puskas FC - FC Ararat-Armenia
22:00 Hajduk Split - Ruzomberok
22:00 Decic Tuzi - HJK Helsinki
22:15 Vitoria Guimaraes - Zürich
İspanya - LaLiga
20:00 Athletic Bilbao - Getafe (Exxen, S Sport, S Sport Plus)
22:30 Real Betis - Girona (Exxen, S Sport, S Sport Plus)
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