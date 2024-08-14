Real Madrid - Atalanta Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Süper Kupa Finali

Real Madrid - Atalanta Süper Kupa final maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu İtalyan ekibi Atalanta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
REAL MADRİD - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Atalanta maçı 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de TRT 1ekranlarından canlı yayınlanacak.
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