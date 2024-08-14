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REAL MADRID ATALANTA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Real Madrid - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta? (UEFA Süper Kupa)

UEFA Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Atalanta karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta ile Polonya'nın başkenti Varşova'da kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 10:38
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REAL MADRID ATALANTA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Real Madrid - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta? (UEFA Süper Kupa)

Real Madrid - Atalanta Süper Kupa final maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Arda Güler'li Real Madrid ve Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta, Polonya'da Varşova'da kozlarını paylaşacak. Kazanan takım Süper Kupa'yı müzesine götürecekken İspanyol ile İtalyan ekibin nefes kesen mücadelesini İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRİD - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Atalanta maçı 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de TRT 1ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉REAL MADRID - ATALANTA MAÇI CANLI İZLE👈

SÜPER KUPA FİNALİNDE ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

UEFA Süper Kupası'nın 49. şampiyonu belli oluyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Arda Güler'li Real Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Ulusal Stadyum'da karşı karşıya gelecek. İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yöneteceği mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Dev karşılaşma TRT 1 ve Tabii platformundan ekranlara gelecek. Milli futbolcumuz Arda Güler de Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Real Madrid bugüne kadar 5. Kez Süper Kupa'da mutlu sona ulaşırken, Atalanta daha önce hiç bu kupayı müzesine götürme başarısı göstermedi.

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