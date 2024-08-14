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Hull City - Sheffield Wednesday maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

İngiltere Carabao Cup'da heyecan dorukta. Hull City ile Sheffield Wednesday karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hull City - Sheffield Wednesday maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 11:18
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Hull City - Sheffield Wednesday maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

Hull City - Sheffield Wednesday maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Carabao Cup'ta nefesler tutuldu. Hull City ile Sheffield Wednesday karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hull City - Sheffield Wednesday maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HULL CITY - SHEFFIELD WEDNESDAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hull City - Sheffield Wednesday maçı 14 Ağustos Çarşamba günü saat 21.45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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