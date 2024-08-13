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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 13 Ağustos Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 07:37
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Ağustos Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

13 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - 3.Eleme Turu

20:00 Twente - Salzburg

20:00 APOEL Nicosia - Slovan Bratislava

20:00 Fenerbahçe - Lille (EXXEN)

20:00 Bodo/Glimt - Jagiellonia Bialystok

20:30 PAOK - Malmö FF

21:00 Ferencvaros - Midtjylland

21:00 Ludogorets Razgrad - Karabağ

21:30 Union Saint-Gilloise - Slavia Prag

21:30 FCSB - Sparta Prag

21:45 Rangers - Dynamo Kiev

UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu

20:30 The New Saints - Petrocub

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 3. Eleme Turu

19:30 Paide Linnameeskond - Hacken

21:45 Mornar Bar - Paksi SE

Suudi Arabistan - Süper Kupa Yarı Final

19:15 Al Hilal Riyadh - Al Ahli Jeddah (S SPORT PLUS)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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