BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Ağustos Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
13 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi - 3.Eleme Turu
20:00 Twente - Salzburg
20:00 APOEL Nicosia - Slovan Bratislava
20:00 Fenerbahçe - Lille (EXXEN)
20:00 Bodo/Glimt - Jagiellonia Bialystok
21:00 Ferencvaros - Midtjylland
21:00 Ludogorets Razgrad - Karabağ
21:30 Union Saint-Gilloise - Slavia Prag
21:30 FCSB - Sparta Prag
21:45 Rangers - Dynamo Kiev
UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu
20:30 The New Saints - Petrocub
UEFA Avrupa Konferans Ligi - 3. Eleme Turu
19:30 Paide Linnameeskond - Hacken
21:45 Mornar Bar - Paksi SE
Suudi Arabistan - Süper Kupa Yarı Final
19:15 Al Hilal Riyadh - Al Ahli Jeddah (S SPORT PLUS)
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