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Büyük skandal

Steaua Bükreş'ten Florinel Coman'ı 5.25 milyon euro karşılığında transfer eden Suudi Arabistan Kulübü Al Gharafa inanılması güç bir skandala imza attı. Vietnamlı hackerlar tarafından hacklenen Steaua hesaplarına parayı yollayan Al Gharafa, Steaua'dan gelen ücret talebi sonrasında büyük şaşkınlık yaşadı. Steaua cephesi FIFA'ya başvurdu ve Al Gharafa, 1 milyon euro da tazminat ödemek zorunda kaldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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Büyük skandal
Steaua Bükreş'ten Florinel Coman'ı 5.25 milyon euro karşılığında transfer eden Suudi Arabistan Kulübü Al Gharafa inanılması güç bir skandala imza attı. Vietnamlı hackerlar tarafından hacklenen Steaua hesaplarına parayı yollayan Al Gharafa, Steaua'dan gelen ücret talebi sonrasında büyük şaşkınlık yaşadı. Steaua cephesi FIFA'ya başvurdu ve Al Gharafa, 1 milyon euro da tazminat ödemek zorunda kaldı.
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