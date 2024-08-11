Crystal Palace - Nantes hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Crystal Palace - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Crystal Palace ile Nantes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Crystal Palace - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace - Nantes maçı 11 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.