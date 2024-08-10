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Liverpool - Sevilla hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Liverpool ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 10:29 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 11:04
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Liverpool - Sevilla hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liverpool - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Liverpool ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Liverpool - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Sevilla maçı 11 Ağustos Pazar günü saat 14.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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