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Chelsea - Inter hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Chelsea ile Inter kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 11:00
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Chelsea - Inter hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Chelsea - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Chelsea ile Inter kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Chelsea - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Inter maçı 11 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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