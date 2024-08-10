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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 10 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 10 Ağustos Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 07:54
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 10 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 10 Ağustos Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

10 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye - Süper Lig

19:15 Kasımpaşa - Konyaspor (beIN Sports 2)

21:45 Fenerbahçe - Adana Demirspor (beIN Sports 1)

21:45 Antalyaspor - Göztepe (beIN Sports 2)

Türkiye - TFF 1. Lig

19:15 İstanbulspor - Manisa FK (beIN Sports MAX 1)

19:15 Yeni Malatyaspor - Pendikspor (beIN Sports MAX 2)

21:45 Adanaspor - Esenler Erokspor (beIN Sports MAX 2)

21:45 Kocaelispor - Gençlerbirliği (beIN Sports MAX 1)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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