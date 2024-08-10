Arsenal - Lyon hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arsenal - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Arsenal ile Lyon kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Arsenal - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Lyon maçı 11 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.