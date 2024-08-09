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Newcastle United - Girona hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Newcastle United ile Girona kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 08:59
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Newcastle United - Girona hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Newcastle United - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Newcastle United ile Girona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Girona maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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