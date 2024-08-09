Burgos - Cultural Leonesa hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Burgos - Cultural Leonesa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Burgos ile Cultural Leonesa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Burgos - Cultural Leonesa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURGOS - CULTURAL LEONESA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Burgos - Cultural Leonesa maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 13.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.