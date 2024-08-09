BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 9 Ağustos Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

9 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye - Süper Lig

21:00 Galatasaray - Hatayspor (beIN Sports 1)

Türkiye - TFF 1. Lig

21:00 Sakaryaspor - Keçiörengücü (TRT Spor)

Olimpiyatlar 2024 - Final

19:00 Fransa U23 - İspanya U23 (TRT Spor)

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