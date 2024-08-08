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Villarreal - Eldense hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Villarreal ile Eldense kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Eldense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 11:50
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Villarreal - Eldense hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Villarreal - Eldense maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Villarreal ile Eldense kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Villarreal - Eldense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - ELDENSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Eldense maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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