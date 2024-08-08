Villarreal - Eldense hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Villarreal - Eldense maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Villarreal ile Eldense kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Villarreal - Eldense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - ELDENSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Eldense maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.