Haberler Futbol

Eibar - Osasuna hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Eibar ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eibar - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 09:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eibar - Osasuna hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eibar - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Eibar ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Eibar - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EIBAR - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eibar - Osasuna maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 12.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Reklam
Mourinho şoku! 'F.Bahçe'den ayrılabilir'
DİĞER
Güzel şarkıcı meğer Mahmut Tuncer'in kızıymış... Sesi ve güzelliği olay!
İsmail Haniye suikastında şok gerçekler: Mossad İranlı 2 Devrim Muhafızı’nı satın aldı! Tuğla şeklinde bomba detayı...
F.Bahçe'ye Arjantinli Sürprizi!
Transferde söz G.Saray'ın! İtalyan yıldız listeye girdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Arjantinli Sürprizi! F.Bahçe'ye Arjantinli Sürprizi! 09:39
St. Pauli - Atalanta maçı saat kaçta? St. Pauli - Atalanta maçı saat kaçta? 09:32
Burgos - Cultural Leonesa maçı saat kaçta? Burgos - Cultural Leonesa maçı saat kaçta? 09:27
Eibar - Osasuna maçı saat kaçta? Eibar - Osasuna maçı saat kaçta? 09:18
Mourinho şoku! 'F.Bahçe'den ayrılabilir' Mourinho şoku! 'F.Bahçe'den ayrılabilir' 09:14
8 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 8 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:47
Daha Eski
G.Saray'dan kanat bombası! Kerem giderse o gelecek G.Saray'dan kanat bombası! Kerem giderse o gelecek 23:02
Digne'den açıklama geldi! Transfer olacak mı? Digne'den açıklama geldi! Transfer olacak mı? 23:02
F.Bahçe'ye PSG'den orta saha! F.Bahçe'ye PSG'den orta saha! 23:02
Fırtına stoperine kavuştu! Fırtına stoperine kavuştu! 23:02
Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu ve Köhn'e teklif! Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu ve Köhn'e teklif! 23:02
Buruk'tan Kerem açıklaması! Buruk'tan Kerem açıklaması! 23:02