Eibar - Osasuna hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eibar - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Eibar ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Eibar - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EIBAR - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eibar - Osasuna maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 12.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.