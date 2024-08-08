BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Ağustos Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
8 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Olimpiyatlar 2024 - Üçüncülük Maçı
UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu
20:00 Molde - Cercle Brugge
20:00 KI Klaksvik - Borac Banja Luka
20:00 Trabzonspor - Rapid Wien (ASpor)
21:00 Hirnyk Kryvyi Rih - Viktoria Plzen
21:00 FK Partizan - Lugano
21:00 UE Santa Coloma - Rigas Skola
21:00 Rijeka - Elfsborg
21:00 Panathinaikos - Ajax
21:15 Celje - Shamrock Rovers
21:45 Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps
22:30 Sporting Braga - Servette
UEFA Avrupa Konferans Ligi - 3. Eleme Turu
18:00 FC Ararat-Armenia - Puskas FC
18:00 Auda - Drita
18:00 Ordabasy Shymkent - Pyunik
19:00 Ilves Tampere - Djurgarden
19:00 HJK Helsinki - Decic Tuzi
19:00 FC Iberia 1999 - Başakşehir FK (TRT Spor)
19:00 Mlada Boleslav - Hapoel Beer Sheva
19:30 Ruzomberok - Hajduk Split
19:30 Silkeborg IF - Gent
20:00 Brondby - Legia Warszawa
20:00 Omonia Nicosia - MOL Fehervar
20:00 Olimpija Ljubljana - FC Sheriff
20:00 Zürich - Vitoria Guimaraes
20:30 CSKA 1948 Sofia - Paphos FC
21:00 Osijek - Zira
21:00 Maccabi Petah Tikva - CFR Cluj
21:00 Ballkani - Larne FC
21:00 Botev Plovdiv - Zrinjski Mostar
21:00 Corvinul Hunedoara - FC Astana
21:00 Kilmarnock - Tromsö
21:15 Maribor - Vojvodina (TV 8,5)
21:15 Vikingur R. - FC Flora Tallinn
21:30 Spartak Trnava - Wisla Krakow
21:45 St Patricks - Sabah
21:45 St. Mirren - Brann
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