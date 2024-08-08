BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Ağustos Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

8 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Olimpiyatlar 2024 - Üçüncülük Maçı

18:00 Mısır U23 - Fas U23

UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu

20:00 Molde - Cercle Brugge

20:00 KI Klaksvik - Borac Banja Luka

20:00 Trabzonspor - Rapid Wien (ASpor)

21:00 Hirnyk Kryvyi Rih - Viktoria Plzen

21:00 FK Partizan - Lugano

21:00 UE Santa Coloma - Rigas Skola

21:00 Rijeka - Elfsborg

21:00 Panathinaikos - Ajax

21:15 Celje - Shamrock Rovers

21:45 Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps

22:30 Sporting Braga - Servette

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 3. Eleme Turu

18:00 FC Ararat-Armenia - Puskas FC

18:00 Auda - Drita

18:00 Ordabasy Shymkent - Pyunik

19:00 Ilves Tampere - Djurgarden

19:00 HJK Helsinki - Decic Tuzi

19:00 FC Iberia 1999 - Başakşehir FK (TRT Spor)

19:00 Mlada Boleslav - Hapoel Beer Sheva

19:30 Ruzomberok - Hajduk Split

19:30 Silkeborg IF - Gent

20:00 Brondby - Legia Warszawa

20:00 Omonia Nicosia - MOL Fehervar

20:00 Olimpija Ljubljana - FC Sheriff

20:00 Zürich - Vitoria Guimaraes

20:30 CSKA 1948 Sofia - Paphos FC

21:00 Osijek - Zira

21:00 Maccabi Petah Tikva - CFR Cluj

21:00 Ballkani - Larne FC

21:00 Botev Plovdiv - Zrinjski Mostar

21:00 Corvinul Hunedoara - FC Astana

21:00 Kilmarnock - Tromsö

21:15 Maribor - Vojvodina (TV 8,5)

21:15 Vikingur R. - FC Flora Tallinn

21:30 Spartak Trnava - Wisla Krakow

21:45 St Patricks - Sabah

21:45 St. Mirren - Brann

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