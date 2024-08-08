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Bir zamanlar Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu!

İsmi bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Portekizli oyuncu João Félix'e talip olan İngiliz takımı servet harcamak üzere! İşte Atletico Madrid'in talep ettiği miktar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 13:02
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Bir zamanlar Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu!

İsmi bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Portekizli oyuncu João Félix ile İngiliz takımlarından Aston Villa'nın yakın bir şekilde ilgilendiğini açıkladı.

İspanyol dergisi Mundo Deportivo'nun haberine göre 24 yaşındaki oyuncuyu alma konusunda ısrarcı olan Aston Villa, yakın zamanda teklif sunmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giyen oyuncu bu sezon Atletico Madrid'e geri dönmüştü.

Barcelona forması ile çıktığı 44 maçta toplamda 10 gol ve 6 asist kaydeden oyuncu için Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone talep ettiği miktar ise 60 milyon Euro olarak açıklandı.

Félix'i kadrosuna katma konusunda kararlı olan Aston Villa ise Madrid'den daha karşılanabilir bir fiyat biçilmesi talebinde bulundu.

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