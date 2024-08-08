Amorebieta - Eibar hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Amorebieta - Eibar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Amorebieta ile Eibar kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Amorebieta - Eibar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AMOREBIETA - EIBAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Amorebieta - Eibar maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.