Albacete - Cartagena hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Albacete - Cartagena maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Albacete ile Cartagena kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Albacete - Cartagena maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALBACETE - CARTAGENA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Albacete - Cartagena maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.