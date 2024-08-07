Kitchee - Atletico Madrid hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kitchee - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Kitchee ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Kitchee - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KITCHEE - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kitchee - Atletico Madrid maçı 7 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.