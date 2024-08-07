Dünya lideri

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Dış İlişkiler Kurulu ile bir araya geldi. Hacıosmanoğlu, "FIFA Başkanı Infantino, 'Balkanlarda ve Türki cumhuriyetlerde liderlik yapacak bir potansiyeliniz var.' dedi. Biz de FIFA'nın İstanbul'da merkez açması gerektiğini söyledik. Merkez açtığında bölge ülkeleri İstanbul'a geleceği için FIFA Başkanı da İstanbul'da çalışacak" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN DA ÇOK MEMNUN

Dünya futboluna yön veren bir konuma geçmek istediklerini belirten Hacıosmanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Infantino ile görüşmemizin içeriğini Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a da aktardım. Kendisi de bu görüşmeden memnun oldu. Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Mehmet Emin Birpınar, bu konuda tek yetkilidir.