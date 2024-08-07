BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Ağustos Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

7 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - 3.Eleme Turu

20:00 Slavia Prag - Union Saint-Gilloise

21:30 Slovan Bratislava - APOEL Nicosia

21:45 Jagiellonia Bialystok - Bodo/Glimt

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 3. Eleme Turu

20:00 Kopenhag - Banik Ostrava

20:00 Paksi SE - Mornar Bar

20:00 Hacken - Paide Linnameeskond

21:30 St. Gallen - Slask Wroclaw

Hazırlık

02:00 Chelsea - Real Madrid (S Sport Plus)

02:30 Barcelona - Milan (S Sport Plus)

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