Haberler Futbol

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 7 Ağustos Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 07:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Ağustos Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

7 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - 3.Eleme Turu

20:00 Slavia Prag - Union Saint-Gilloise

21:30 Slovan Bratislava - APOEL Nicosia

21:45 Jagiellonia Bialystok - Bodo/Glimt

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 3. Eleme Turu

20:00 Kopenhag - Banik Ostrava

20:00 Paksi SE - Mornar Bar

20:00 Hacken - Paide Linnameeskond

21:30 St. Gallen - Slask Wroclaw

Hazırlık

02:00 Chelsea - Real Madrid (S Sport Plus)

02:30 Barcelona - Milan (S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'nin yeni orta sahası İtalya'dan!
Flaş Mourinho eleştirisi! "Bizi şaşırtmaya devam ediyor"
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni transferi Lille maçına damga vurdu! Yenilgiye rağmen herkes onu konuştu: Mourinho kariyerinde ilki yaşadı
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! İşte 5 soruda Türkiye'nin UAD'deki davaya müdahillik başvurusu
Kerem'den flaş açıklama!
Mourinho o yıldız için ısrarcı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Üründül'den maç sonu çarpıcı sözler! Üründül'den maç sonu çarpıcı sözler! 09:20
Kerem'den flaş açıklama! Kerem'den flaş açıklama! 08:59
Flaş Mourinho eleştirisi! "Bizi şaşırtmaya devam ediyor" Flaş Mourinho eleştirisi! "Bizi şaşırtmaya devam ediyor" 08:56
7 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 7 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:59
Sanchez için çılgın teklif! Sanchez için çılgın teklif! 01:02
PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a çok yakın! PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a çok yakın! 00:51
Daha Eski
Mourinho: Onu özlüyorum! Mourinho: Onu özlüyorum! 00:36
F.Bahçe Fransa'da kaybetti! F.Bahçe Fransa'da kaybetti! 00:36
F.Bahçe'nin yeni orta sahası İtalya'dan! F.Bahçe'nin yeni orta sahası İtalya'dan! 00:36
Fırtına yıldız ismin kulübü ile anlaştı! Fırtına yıldız ismin kulübü ile anlaştı! 00:35
Galatasaray'a transferde Real Madrid rakip oldu! Galatasaray'a transferde Real Madrid rakip oldu! 00:35
Beşiktaş'ta ayrılık! Kiralık gönderildi Beşiktaş'ta ayrılık! Kiralık gönderildi 00:35