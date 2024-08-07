BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Ağustos Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
7 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi - 3.Eleme Turu
20:00 Slavia Prag - Union Saint-Gilloise
21:30 Slovan Bratislava - APOEL Nicosia
21:45 Jagiellonia Bialystok - Bodo/Glimt
UEFA Avrupa Konferans Ligi - 3. Eleme Turu
20:00 Kopenhag - Banik Ostrava
20:00 Paksi SE - Mornar Bar
20:00 Hacken - Paide Linnameeskond
21:30 St. Gallen - Slask Wroclaw
Hazırlık
02:00 Chelsea - Real Madrid (S Sport Plus)
02:30 Barcelona - Milan (S Sport Plus)
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