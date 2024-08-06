BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Ağustos Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
6 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Olimpiyatlar (Kadınlar) - Yarı Final
19:00 ABD - Almanya (EuroSport 5)
22:00 Brezilya - İspanya (EuroSport 5)
UEFA Şampiyonlar Ligi - 3.Eleme Turu
19:00 Karabağ - Ludogorets Razgrad
20:15 Midtjylland - Ferencvaros
21:00 Dynamo Kiev - Rangers
21:00 Sparta Prag - FCSB
21:30 Lille - Fenerbahçe (EXXEN)
21:45 Salzburg - Twente
UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu
19:30 FK Panevezys - Maccabi Tel Aviv
20:00 Petrocub - The New Saints
UEFA Avrupa Konferans Ligi - 3. Eleme Turu
19:00 Noah - AEK Atina
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