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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 6 Ağustos Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 07:46
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Ağustos Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

6 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Olimpiyatlar (Kadınlar) - Yarı Final

19:00 ABD - Almanya (EuroSport 5)

22:00 Brezilya - İspanya (EuroSport 5)

UEFA Şampiyonlar Ligi - 3.Eleme Turu

19:00 Karabağ - Ludogorets Razgrad

20:00 Malmö FF - PAOK

20:15 Midtjylland - Ferencvaros

21:00 Dynamo Kiev - Rangers

21:00 Sparta Prag - FCSB

21:30 Lille - Fenerbahçe (EXXEN)

21:45 Salzburg - Twente

UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu

19:30 FK Panevezys - Maccabi Tel Aviv

20:00 Petrocub - The New Saints

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 3. Eleme Turu

19:00 Noah - AEK Atina

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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