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Barcelona - Milan hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Barcelona ile Milan kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 14:15
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Barcelona - Milan hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Barcelona - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Barcelona ile Milan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Barcelona - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Milan maçı 7 Ağustos Çarşamba günü saat 02.30'da oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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