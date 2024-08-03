Manchester City - Chelsea hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Chelsea maçı 4 Ağustos Pazar günü saat 00.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.