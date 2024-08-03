Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Göztepe - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ederken Süper Lig takımları Göztepe ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Kayserispor maçı 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.