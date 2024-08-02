Başakşehir - Karacabey Belediyespor hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir - Karacabey Belediyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Başakşehir ile Karacabey Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Karacabey Belediyespor maçı 2 Ağustos Cuma günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.