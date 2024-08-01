BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Ağustos bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Ağustos Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
1 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi - 2. Eleme Turu
20:00 Elfsborg - FC Sheriff
20:15 Silkeborg IF - Molde
20:30 Maccabi Petah Tikva - Sporting Braga
20:30 Trabzonspor - Ruzomberok (ASpor)
21:00 Cercle Brugge - Kilmarnock
21:00 Rijeka - Corvinul Hunedoara
21:00 Botev Plovdiv - Panathinaikos
21:30 Rapid Wien - Wisla Krakow
UEFA Avrupa Konferans Ligi - 2. Eleme Turu
21:45 La Fiorita - Başakşehir FK (TRT Spor)
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