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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Ağustos bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 1 Ağustos Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 07:54
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Ağustos bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Ağustos Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

1 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi - 2. Eleme Turu

20:00 Elfsborg - FC Sheriff

20:15 Silkeborg IF - Molde

20:30 Maccabi Petah Tikva - Sporting Braga

20:30 Trabzonspor - Ruzomberok (ASpor)

21:00 Vojvodina - Ajax

21:00 Cercle Brugge - Kilmarnock

21:00 Rijeka - Corvinul Hunedoara

21:00 Botev Plovdiv - Panathinaikos

21:30 Rapid Wien - Wisla Krakow

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 2. Eleme Turu

21:45 La Fiorita - Başakşehir FK (TRT Spor)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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