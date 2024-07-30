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İtalyan gazeteci açıkladı! Arda Güler yeni sezonda hangi takımda forma giyecek?

Son dakika spor haberleri... A Milli Takım formasıyla EURO 2024'e damga vuran Arda Güler için İtalyan gazeteciden flaş bir iddia geldi. İşte Arda Güler'in yeni sezonda forma giyeceği takım ve detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 11:49
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İtalyan gazeteci açıkladı! Arda Güler yeni sezonda hangi takımda forma giyecek?

Real Madrid'de Arda Güler'in transfer durumu ile alakalı yeni bir gelişme daha yaşandı.

İtalyan gazeteci açıkladı! Arda Güler yeni sezonda hangi takımda forma giyecek?

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, özellikle yaşadığı üst üste sakatlıklardan dolayı sezona iyi başlayamamıştı.

İtalyan gazeteci açıkladı! Arda Güler yeni sezonda hangi takımda forma giyecek?

Ancak sezonun sonlarında doğru Real Madrid'in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından 19 yaşındaki futbolcu, forma şansı bulmaya başladı.

İtalyan gazeteci açıkladı! Arda Güler yeni sezonda hangi takımda forma giyecek?

6 GOL ATTI

Arda Güler, geçtiğimiz sezon Los Galacticos forması ile tüm kulvarlarda toplamda 12 maça çıktı.

İtalyan gazeteci açıkladı! Arda Güler yeni sezonda hangi takımda forma giyecek?

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, söz konusu 12 karşılaşmada 6 gol atmayı başarırken henüz asistle tanışamadı.

İtalyan gazeteci açıkladı! Arda Güler yeni sezonda hangi takımda forma giyecek?

EURO 2024'E DAMGA VURDU

Arda Güler, 2023-24 sezonunu formda tamamladı ve Türkiye A Milli Takımı ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak için Almanya'nın yolunu tuttu.

İtalyan gazeteci açıkladı! Arda Güler yeni sezonda hangi takımda forma giyecek?

FABRIZIO ROMANO'DAN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Arda Güler'in Bayer Leverkusen'e transfer olacağına dair söylentilere yanıt verdi.

İtalyan gazeteci açıkladı! Arda Güler yeni sezonda hangi takımda forma giyecek?

X hesabından (Eski adıyla Twitter) paylaşımda bulunan Romano, şunları söyledi:

Arda Güler'in Bayer Leverkusen'e kiralık olarak gideceği haberleri doğru değil.

İtalyan gazeteci açıkladı! Arda Güler yeni sezonda hangi takımda forma giyecek?

Arda, Real Madrid planlarının önemli bir parçası ve kiralık olarak alınamaz. Şu anda sadece Real Madrid'e odaklanmış durumda.

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