İtalyan gazeteci açıkladı! Arda Güler yeni sezonda hangi takımda forma giyecek?
Son dakika spor haberleri... A Milli Takım formasıyla EURO 2024'e damga vuran Arda Güler için İtalyan gazeteciden flaş bir iddia geldi. İşte Arda Güler'in yeni sezonda forma giyeceği takım ve detaylar...
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6 GOL ATTI
Arda Güler, geçtiğimiz sezon Los Galacticos forması ile tüm kulvarlarda toplamda 12 maça çıktı.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı, söz konusu 12 karşılaşmada 6 gol atmayı başarırken henüz asistle tanışamadı.
EURO 2024'E DAMGA VURDU
Arda Güler, 2023-24 sezonunu formda tamamladı ve Türkiye A Milli Takımı ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak için Almanya'nın yolunu tuttu.
FABRIZIO ROMANO'DAN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI
Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Arda Güler'in Bayer Leverkusen'e transfer olacağına dair söylentilere yanıt verdi.
X hesabından (Eski adıyla Twitter) paylaşımda bulunan Romano, şunları söyledi:
Arda Güler'in Bayer Leverkusen'e kiralık olarak gideceği haberleri doğru değil.
Arda, Real Madrid planlarının önemli bir parçası ve kiralık olarak alınamaz. Şu anda sadece Real Madrid'e odaklanmış durumda.
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