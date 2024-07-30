Arkalarındayız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Merkez Hakem Kurulu'nun Yaz Semineri'ne katıldı. Burada birbirinden önemli açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, hakemlerin sahipsiz olmadığının altını kalın harflerle çizdi. İbrahim Hacıosmanoğlu, şunları söyledi: "600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarıyız. Kendi evlatlarımıza güvenemeyip yabancı hakem getirdik bu ülkeye. Sadece size olan bir hakaret değil bütün Türk milletine yapılan bir hakaretti. Yapanları kınıyorum.

SAHİP ÇIKMADILAR

Halil Umut Meler Ankara'da yumruk yedi. Avrupa'da başarısı alkışlandı. Balık baştan kokuyor. TFF'nin başında durup bu hakem kardeşlerinize sahip çıkamazsanız, toplumun önüne atarsanız elbette böyle olur. Bizde futbolu yönetenler bir hafta birine, bir hafta birine mavi boncuk dağıtıyor. Bu da iyi bir karar vermeyi engelliyor. Biz hakemlerin arkasında dağ gibi duracağız. Size yapılan hakaret size yapılmıyor, bu ailenin lideri olan bana yapılmış kabul edeceğim."

BİZ ADİL OLACAĞIZ

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bizim için renk ayrımı yok. Ben Trabzonspor formasını, Mecnun başkan da Sivasspor formasını çıkardı. Takdir hakkını güçlü olanın yanında kullanmayın diyorum burada. Biz adil olacağız. Bütün kulüplere aynı seviyede yaklaşacağız" diye konuştu.

BUNA İZİN VERMEYİZ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Biz bu adaleti sağlayamazsak Türk futbolunun marka değerini artıramayız. Kimse seyretmiyor. Al iki takımı yürüt, diğer takımlar figüran. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Felsefemiz adil, adaletli ve ahlaklı Türk gençliğine örnek olmak. Bunu başaracak irade ve yürek var" dedi.