Sturm Graz - Porto hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sturm Graz - Porto maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Sturm Graz ile Porto kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Sturm Graz - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STURM GRAZ - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sturm Graz - Porto maçı 23 Temmuz Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.