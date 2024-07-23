Haberler Futbol Manchester City - Celtic hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City - Celtic hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Manchester City ile Celtic kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 14:46
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Manchester City - Celtic hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City - Celtic maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Manchester City ile Celtic kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Manchester City - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Celtic maçı 24 Temmuz Çarşamba günü saat 02:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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