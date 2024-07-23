Göztepe - Istra hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Göztepe - Istra maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Göztepe ile Istra kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Göztepe - Istra maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - ISTRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Istra maçı 24 Temmuz Çarşamba günü saat 15:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.