BUGÜNKÜ MAÇLAR - 22 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Temmuz Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

22 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

19:30 Inter - Pergolettese 20:30 Košice - Roma 17:00 Samsunspor - Almere City

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