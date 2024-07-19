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Türk futbolu kazandı

“İlk önce kardeşliği yayacağız. Bize bir adım gelene on adım geleceğiz. Mecnun başkanla yola çıkarken formalarımızı çıkardık. Futbol son dönemde kaosa uğradı. Ben bir şey kazanmadım. Türk futbolu kazandı”

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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Türk futbolu kazandı

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonrası 5 oy farkla yeni başkan seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, adalet vurgusu yaptı: "Cenab-ı Allah bize bu teveccühü gösteren insanlara mahcup etmesin. İlk önce kardeşliği yayacağız. Bize bir adım gelene on adım geleceğiz. Oldu bittiye getirmeyeceğiz. Amatör kulüpleri, lig temsilcileriyle oturacağız, sorunları masaya koyacağız. Futbolun sorunlarını futbolun aileleriyle beraber çözeceğiz."

ADİL VE ADALETLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETECEĞİZ

"Yükümüz ağır, sorumluluğu çok ama ilkelerimiz belli. Kesinlikle adil ve adaletli bir şekilde futbolu yöneteceğiz. Tüm futbol ailesi ile birlikte uzlaşı içeresinde mevcut ve ortaya çıkacak sorunları çözeceğiz. Biz Mecnun başkanla yola çıkarken formalarımızı çıkardık. Futbol son dönemde çok kaosa uğradı. Bu seçimde ben bir şey kazanmadım. Türk futbolu kazandı."

SEÇİLİRSEM BAŞKANLAR PFDK'LIK OLMAYACAK

İbrahim Hacıosmanoğlu, seçimden önceki açıklamasında sorunların adaletsizlikten ortaya çıktığını vurguladı. Hacıosmanoğlu, "Sürekli adalet diyoruz. Bunu sağlamak çok zor bir şey değil. Başkanımız önceki konuşmasında akademi kurduk, hakemleri yetiştirdik dedi. Nasıl yetiştirdiler anlamadım. Balık baştan kokar. TFF Başkanı olarak adaleti sağlamak çok zor değil ki. Biz Mecnun Başkan olarak sağladığımızda o Sivasspor formasını çıkardı ben de Trabzonspor. Bunu sağlayamıyorsanız TFF Başkanlığına neden aday oluyorsunuz. Oy pusulalarında beyazı seçiyorum dedim, Türk futbolunda beyaz sayfa açmalıyız. Aday olmaya karar verdiğimde Mecnun Başkanı aradım. Daha önce ufak bir tartışma olmuştu aramızda. Artık kardeşliğe ihtiyaç var dedim. Buradan başlayalım dedim. Sarılarak yola çıktık. Seçilirsem kulüp başkanlarının PFDK'ya sevkini kaldıracağım!" vaadini yaptı.

SAHADA İNSAN HATA YAPABİLİR

Anadolu kulüplerinin figüran yerine koyulduğu durumlarda ortaya adaletsizliklerin çıktığını aktaran Hacıosmanoğlu, "Elbette adaletsizlik olur. Biz kendi evlatlarımıza güvenemiyoruz, paranın 10 katını yabancı hakeme veriyoruz. Şimdi soruyorum; Halil Umut Meler Ankara'da yumruk yedi. Avrupa Şampiyonası'ndaki performansını konuşuyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'yı, İngiltere'yi koruyun talimatında bulundu mu? Çıkıyorlar orada aslan gibi yönetiyorlar. TFF Başkanı'nın görevi de bunları sağlamak. Eğer Trabzonspor ile Diyarbakırspor oynuyorsa cüzi de olsa takdir hakkın varsa onu Diyarbakır'dan yana kullanacaksın. Sahada insan hata yapabilir. Bunu başkanlarımız maruz görecek" ifadelerinde bulundu.

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