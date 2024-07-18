Haberler Futbol TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisiyle ilgili açıklamalarına da yanıt verdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 16:19
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz

Ankara JW Marriott Hotel'de yapılan TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden aday olan Mehmet Büyükekşi, oylama öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine yönelik açıklamalarıyla ilgili de konuşan Büyükekşi'nin ifadeleri şu şekilde:

"AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ"

"Çok değerli bir camianın başkanının hakaretine maruz kaldık. Bu ifadeleri kınıyorum. Eleştirileri saygıyla karşılarız ancak üslup şartıyla! Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yapacağımız işleri konuşarak değil, yerine getirerek yaptık. Günü kurtarmak için kaostan beslenen tartışmalara zaman harcayamayız. Ülke futbolunu büyütmek için ön yargılardan arınarak, hep beraber çalışmalıyız."

"SEÇİLİRSEK MHK'YI YENİDEN YAPILANDIRACAĞIZ"

"MHK yapısının gözden geçirilmesi ve seçimlerin liyakat üzerinden yapılması için tarihi bir sorumluluk üstlendik. Yeniden seçilirsek, MHK'nın yeniden yapılandırması için adımlarımızı hızlandırmak istiyoruz. Hakemlik kurumunun şirketleşme modeline göre ele alınması lazım. %51'i TFF'nin %49'u kulüplerin olacağı şirketle paylaşımı ve sistemi kuşkuya gerek bırakmayacak şekilde çalışır hale getirmeyi arzu ediyoruz. Seçilmemiz halinde yeni dönemde ortak hareket edebilecek ortamı bulabileceğiz."

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