Danimarka - Fransa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa U19 Şampiyonası

Danimarka - Fransa maçını canlı takip etmek için TIKLAYIN

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda mücadele eden Danimarka, Fransa ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Larne'da Inver Park Stadyumu'nda oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Danimarka - Fransa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DANİMARKA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Danimarka - Fransa maçı 19 Temmuz Cuma günü saat 17.30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

DANİMARKA - FRANSA MAÇI CANLI İZLE