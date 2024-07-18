BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 18 Temmuz Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

18 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık - Türk Takımları 20:30 Fenerbahçe - Hull City (TV 8,5) 20:30 Galatasaray - Trencin (Spor Smart)

UEFA Avrupa Ligi - 1. Eleme Turu 17:30 Llapi - Wisla Krakow 18:00 Tobol - Ruzomberok 19:00 Paphos FC - Elfsborg 19:00 Zira - FC Sheriff 21:00 Corvinul Hunedoara - Paksi SE 21:15 Maribor - Botev Plovdiv

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