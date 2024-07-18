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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Temmuz bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 18 Temmuz Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 07:59
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 18 Temmuz Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

18 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık - Türk Takımları

20:30 Fenerbahçe - Hull City (TV 8,5)

20:30 Galatasaray - Trencin (Spor Smart)

UEFA Avrupa Ligi - 1. Eleme Turu

17:30 Llapi - Wisla Krakow

18:00 Tobol - Ruzomberok

19:00 Paphos FC - Elfsborg

19:00 Zira - FC Sheriff

21:00 Corvinul Hunedoara - Paksi SE

21:15 Maribor - Botev Plovdiv

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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