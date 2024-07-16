Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Macaristan - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda heyecan Macaristan - Türkiye maçıyla devam ediyor. A Milli Kadın Futbol Takımı'mız, Alcufer Stadyumu'nda Macaristan'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Macaristan - Türkiye maçı 16 Temmuz Salı günü saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek.
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