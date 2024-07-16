Fransa - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa U19 Şampiyonası

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UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda mücadele eden U19 Milli Takım'ımız, Fransa ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Belfast'ta Seaview Stadyumu'nda oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fransa - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FRANSA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fransa - Türkiye maçı 16 Temmuz Salı günu saat 21:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
FRANSA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE
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