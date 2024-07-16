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Fransa - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa U19 Şampiyonası

U19 Milli Takımımız, 15-28 Temmuz tarihleri arasında Kuzey İrlanda'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Avrupa U19 Şampiyonası finalleri ilk maçında Fransa ile kozlarını paylaşacak. Seaview Stadyumu'nda oynanacak maç heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fransa - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 12:01 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 12:02
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Fransa - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa U19 Şampiyonası

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UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda mücadele eden U19 Milli Takım'ımız, Fransa ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Belfast'ta Seaview Stadyumu'nda oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fransa - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - Türkiye maçı 16 Temmuz Salı günu saat 21:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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