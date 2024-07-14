EURO 2024 FİNALİ KİM KAZANDI? | İngiltere mi İspanya mı kazandı? - Euro 2024 finali kazananı kim, hangi ülke oldu?

Dünyanın gözünü çevirdiği Euro 2024 maratonunda son aşamaya gelindi. İngiltere ve İspanya final maçında karşı karşıya geldi. Euro 2024 finali kim kazandı? İngiltere mi İspanya mı kazandı? Euro 2024 finali kazananı kim, hangi ülke oldu? sorularının yanıtları merak edilirken güncel bilgileri sizler için derledik.

EURO 2024 KİM KAZANDI?

Euro 2024 final maçında karşı karşıya gelen İngiltere ve İspanya Berlin'de çekişmeli bir maç gerçekleştiriyor. Karşılaşma henüz devam ederken kazanan takım belli olmadı. Maç sona erdiğinde kazanan takıma haberimizde yer vereceğiz.