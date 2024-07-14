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COPA AMERICA FİNALİ CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Arjantin - Kolombiya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Copa America'da final heyecanı yaşanıyor. Messi'nin kaptanlığını yürüttüğü Arjantin, Davinson Sanchez'in formasını giydiği Kolombiya ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arjantin - Kolombiya Copa America Finali ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 11:14
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COPA AMERICA FİNALİ CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Arjantin - Kolombiya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

COPA AMERICA FİNALİ - Arjantin ile Kolombiya, 2024 Copa America finalinde kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Arjantin - Kolombiya Copa America Finali ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARJANTİN - KOLOMBİYA COPA AMERICA FİNALİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arjantin - Kolombiya maçı 15 Temmuz Pazartesi günü saat 03:00'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

ARJANTİN - KOLOMBİYA MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

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