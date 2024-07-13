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İspanya - İngiltere maçı NE ZAMAN? | EURO 2024 final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024 heyecanı devam ediyor. İspanya ile İngiltere, final maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 11:47
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İspanya - İngiltere maçı NE ZAMAN? | EURO 2024 final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya - İngiltere maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024'te heyecan final ile devam ediyor. İspanya ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, İspanya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - İngiltere maçı 14 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

İspanya - İngiltere maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İSPANYA - İNGİLTERE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İspanya: Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Olmo; Yamal, Morata, Williams

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Bellingham, Foden; Kane

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