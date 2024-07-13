Antalyaspor, yaz transfer döneminin üçüncü imzasını Moussa Djenepo'ya attırdı. Bonservisi Belçika'nın Standard Liege takımında bulunan Malili kanat oyuncusu resmi imzayı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde attı. İmza törenine Başkan Sinan Boztepe ve Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil katıldı. Geçen sezon başında Southampton'dan Standard Liege'ye transfer olan 26 yaşındaki sol açık, Belçika'da beklediği performansı yakalayamadı. 3.5 milyon euro bonservis ödenen Djenepo, 31 maçta, 1 kez gol sevinci yaşadı.

SEVERSİN

Djenepo, Antalyaspor ailesinin bir parçası olmaktan mutlu olduğunu vurgulayarak, "Buraya geldiğimden beri her şey mükemmeldi. Bu muhteşem kulübün bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. İnşallah bu sene elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. Sözlerini Türkçe olarak "Seversin" diye noktalayan Djenepo, objektiflere "Akrep" işareti yaparak poz verdi.

33 KEZ MİLLİ OLDU

Djenepo, S.Liege'ye transfer olmadan önceki sezon 2022-2023'te Premier Lig'de yer alan Southampton'da oynadığı 24 maçta 1 gol, 4 asist katkısı sağladı. Malili kanat oyuncusu, 33 kez milli formayı giyerken, 3 de gol kaydetti.

BOZTEPE: HÜCUM GÜCÜMÜZÜ ARTTIRACAK

Başkan Sinan Boztepe, Djenepo'yla hücum güçlerini arttırdıklarını söyledi. Boztepe, "Özellikle hücum gücümüzü arttıracağına inanıyoruz. Satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere kiralık olarak anlaştık" dedi.