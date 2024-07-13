COPA AMERICA FİNALİ | Arjantin - Kolombiya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

COPA AMERICA FİNALİ - Arjantin ile Kolombiya, 2024 Copa America finalinde kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Arjantin - Kolombiya Copa America Finali ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARJANTİN - KOLOMBİYA COPA AMERICA FİNALİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arjantin - Kolombiya maçı 15 Temmuz Pazartesi günü saat 03:00'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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