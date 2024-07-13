Haberler Futbol COPA AMERICA FİNALİ | Arjantin - Kolombiya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

COPA AMERICA FİNALİ | Arjantin - Kolombiya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bir tarafta Messi, bir tarafta James Rodriguez ve Davinson Sanchez, Copa America'ya damga vuran Arjantin ve Kolombiya finalde kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arjantin - Kolombiya Copa America Finali ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 12:51
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COPA AMERICA FİNALİ | Arjantin - Kolombiya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

COPA AMERICA FİNALİ - Arjantin ile Kolombiya, 2024 Copa America finalinde kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Arjantin - Kolombiya Copa America Finali ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARJANTİN - KOLOMBİYA COPA AMERICA FİNALİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arjantin - Kolombiya maçı 15 Temmuz Pazartesi günü saat 03:00'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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