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Türkiye - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı'mız, İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 09:33
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Türkiye - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye - İsviçre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda heyecan Türkiye - İsviçre maçıyla devam ediyor. A Milli Kadın Futbol Takımı'mız, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda İsviçre'yi ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Türkiye - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İsviçre maçı 12 Temmuz Cuma günü saat 20.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

TÜRKİYE - İSVİÇRE MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

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