Süper Lig ne zaman başlıyor? 1. hafta maçları - 2024 - 2025

Trendyol Süper Lig'de 2023 - 2024 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğu ile tamamlandı. 2024-2025 sezonu için ise geri sayım başladı. Takımlarımız yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürürken fikstür kurası da çekildi. Peki, Trendyol Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak? Trendyol Süper Lig ilk hafta maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

TRENDYOL SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? TRENDYOL SÜPER LİG İLK HAFTA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig 9 Eylül tarihinde start alacak. 1. hafta karşılaşmaları 9,10,11,12 Ağustos'ta tamamlanacak.

TRENDYOL SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜRÜ