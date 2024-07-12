Haberler Futbol Süper Lig ne zaman başlıyor? 1. hafta maçları - 2024 - 2025

Süper Lig ne zaman başlıyor? 1. hafta maçları - 2024 - 2025

2024-2025 sezonu yakında başlıyor. Trendyol Süper Lig transfer sezonu heyecanla devam ederken, yeni sezon kura çekimleri TFF tarafından gerçekleştirildi. Peki, yeni sezon ne zaman başlayacak? Trendyol Süper Lig ilk hafta maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 16:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Lig ne zaman başlıyor? 1. hafta maçları - 2024 - 2025

Trendyol Süper Lig'de 2023 - 2024 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğu ile tamamlandı. 2024-2025 sezonu için ise geri sayım başladı. Takımlarımız yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürürken fikstür kurası da çekildi. Peki, Trendyol Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak? Trendyol Süper Lig ilk hafta maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

TRENDYOL SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? TRENDYOL SÜPER LİG İLK HAFTA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig 9 Eylül tarihinde start alacak. 1. hafta karşılaşmaları 9,10,11,12 Ağustos'ta tamamlanacak.

TRENDYOL SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜRÜ

  • SİVASSPOR - TRABZONSPOR
  • FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR
  • ÇAYKUR RİZESPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
  • KASIMPAŞA - KONYASPOR
  • GALATASARAY - ATAKAŞ HATAYSPOR
  • CORENDON ALANYASPOR - EYÜPSPOR
  • ANTALYASPOR - GÖZTEPE
  • SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ
  • SİPAY BODRUM FK - GAZİANTEP FK
G.Saray'dan tarihe geçecek transfer harekatı!
F.Bahçe Cenk Tosun ile anlaştı!
DİĞER
Gözyaşlarıyla 'Helallik' istemişti... İbrahim Tatlıses ameliyat oldu! İşte Tatlıses'in son sağlık durumu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: Her ay 25-30 bin konut!
Immobile İstanbul'a geliyor! İşte saati
G.Saray'dan Neves bombası!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arjantin - Kolombiya maçı saat kaçta?
UEFA takım sıralamasını açıkladı!
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? Sınava girerken neler götürülmeli?
2024 KPSS PUAN HESAPLAMA | Kaç yanlış 1 doğruyu götürür?
2024 KPSS Lisans GK-GY, Eğitim Bilimleri salona son giriş saati kaç?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Paulista: Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatmaya gerek yok Paulista: Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatmaya gerek yok 15:47
Arjantin - Kolombiya maçı saat kaçta? Arjantin - Kolombiya maçı saat kaçta? 15:04
MEDVEDEV ALCARAZ MAÇI NE ZAMAN? MEDVEDEV ALCARAZ MAÇI NE ZAMAN? 14:08
F.Bahçe Avusturya'daki son antrenmanını tamamladı! F.Bahçe Avusturya'daki son antrenmanını tamamladı! 14:35
UEFA takım sıralamasını açıkladı! UEFA takım sıralamasını açıkladı! 14:38
F.Bahçe Cenk Tosun ile anlaştı! F.Bahçe Cenk Tosun ile anlaştı! 15:01
Daha Eski
Barisic: Takıma asist ve gollerle katkı sağlayan bir oyuncuyum Barisic: Takıma asist ve gollerle katkı sağlayan bir oyuncuyum 11:37
Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı ne zaman? Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı ne zaman? 11:57
Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı ne zaman? Zeleznicar Pancevo - Trabzonspor maçı ne zaman? 12:17
Beşiktaş'tan Arkadiusz Milik hamlesi! Beşiktaş'tan Arkadiusz Milik hamlesi! 12:22
Dzeko F.Bahçe'den ayrılacak mı? Dzeko F.Bahçe'den ayrılacak mı? 12:38
İspanya - İngiltere maçı ne zaman? İspanya - İngiltere maçı ne zaman? 12:41