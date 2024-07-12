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İspanya - İngiltere finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 FİNAL

EURO 2024'te heyecan final ile devam ediyor. İspanya ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 12:41
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İspanya - İngiltere finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 FİNAL

İspanya - İngiltere maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024'te heyecan final ile devam ediyor. İspanya ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, İspanya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - İngiltere maçı 14 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

İspanya - İngiltere maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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